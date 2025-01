(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Oggetto: La Prof.ssa Federica Ferraguti ha vinto il bando Fondo Italiano per la Scienza 2023

Alle redazioni in indirizzo

COMUNICATO STAMPA

La Prof.ssa Federica Ferraguti del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore ha di recente vinto il bando FIS2 – Fondo Italiano per la Scienza 2023, grazie al progetto TRAMIS – Trustworthy Robotic Assistant for Improved Minimally Invasive Surgery (Assistente robotico affidabile per migliorare la chirurgia mini-invasiva), ottenendo un finanziamento di 1,3 milioni di euro che permetterà di assumere 6 ricercatori biennali e 4 dottorandi.

Il progetto TRAMIS mira allo sviluppo di un sistema robotico autonomo che possa fornire supporto al chirurgo durante interventi chirurgici minimamente invasivi svolti manualmente oppure robot-assistiti. Il sistema robotico potrà contare su una percezione avanzata dall’ambiente e comprensione della scena chirurgica grazie alla progettazione di algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini intraoperatorie.

Un modulo avanzato di realtà aumentata permetterà di sovraimporre alle immagini intraoperatorie informazioni di rilievo per il chirurgo, sia diagnostiche che procedurali.

Il progetto permetterà di ridurre il costo degli interventi chirurgici e ottimizzare le risorse per ciascun intervento, offrendo molteplici vantaggi sia per i pazienti che per il sistema sanitario. Sarà infatti possibile ottenere una riduzione delle liste di attesa per gli interventi chirurgici minimamente invasivi, permettendo ai pazienti di accedere più rapidamente alle procedure. L’accessibilità economica del sistema rispetto alle soluzioni robotiche attualmente disponibili renderà possibile la sua adozione anche in strutture sanitarie di dimensioni contenute, garantendo diffusione delle tecnologie avanzate sul territorio.