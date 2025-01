(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 IMOLA. SICUREZZA, MARCHETTI (LEGA): “MENTRE LA SINISTRA SFILA CONTRO IL DDL

SICUREZZA, NOI SAREMO IN PIAZZA A RACCOGLIERE LE FIRME PER DIFENDERE LE

FORZE DELL’ORDINE”

“Ogni giorno le Forze dell’Ordine rischiano la propria vita per garantire

la nostra sicurezza. Difenderle è un dovere di tutti. Per questo, come

Lega, abbiamo inserito nel DDL Sicurezza alcune proposte a tutela degli

agenti in divisa. Mentre la sinistra sfilerà per le vie del centro di Imola

per contestare il provvedimento, noi saremo presenti con un banchetto,

sabato 25 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.00, in via Emilia 212”.

Ad annunciarlo è Daniele Marchetti, Consigliere Comunale della Lega.

“Quello che emergerà sabato mattina in centro a Imola – spiega Marchetti –

è uno spaccato chiaro: due visioni ben distinte. Noi siamo orgogliosi di

schierarci con le Forze dell’Ordine e di lottare per una sicurezza sempre

maggiore. Non ci sorprende, invece, l’atteggiamento del centrosinistra

imolese. Basti pensare che, durante un recente Consiglio Comunale, il

Consigliere Filippo Samachini si è dichiarato preoccupato per il controllo

dei documenti effettuato su alcuni studenti presenti a una manifestazione

studentesca. Peccato che, come precisato dal Sindaco, quei ragazzi fossero

stati controllati nell’ambito di un’indagine relativa a scritte apparse sui

muri. Ormai siamo alla caccia alle streghe” – conclude Marchetti.

