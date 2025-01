(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Il Partito Democratico di Grosseto plaude ai risultati concreti del PNRR e denuncia l’ipocrisia del centrodestra

Come Segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, esprimo grande soddisfazione per le significative misure realizzate nella nostra provincia grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alcune delle quali sono state riassunte anche da un comunicato del Ministero dell’istruzione, gli interventi sulle scuole del nostro territorio rappresentano un esempio di investimento mirato al futuro delle giovani generazioni.

Gli interventi finanziati nella provincia di Grosseto riguardano:

📍 Comune di Grosseto:

Scuola primaria “Enrico Toti” (IC Grosseto 6): La struttura è stata demolita per essere completamente ricostruita secondo criteri moderni, sostenibili ed efficienti. Il nuovo edificio sarà costituito da tre volumi distinti, con spazi dedicati a laboratori, aule luminose e una palestra aperta anche al pubblico. Il progetto è stato pensato per coniugare il benessere e la funzionalità, offrendo un ambiente stimolante per gli studenti e gli insegnanti.

📍 Comune di Follonica:

Scuola primaria “Gianni Rodari” (IC Follonica): Anche in questo caso l’edificio è stato abbattuto per essere ricostruito ex novo. La nuova struttura comprenderà un’“Agorà” centrale, spazi flessibili e modulari, aule con pareti mobili e aree dedicate alla didattica moderna. L’esterno sarà arricchito da percorsi ciclabili, a dimostrazione di una visione sostenibile e integrata con il territorio.

📍 Comune di Gavorrano: