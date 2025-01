(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Hub unico del Farmaco della Sardegna: a Nuoro l’inaugurazione del magazzino centrale

Cagliari, 23/01/2025

Domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 11, è in programma, alla presenza della Presidente della Regione, Alessandra Todde e dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, la cerimonia di inaugurazione ufficiale del magazzino della Sardegna Centrale. L’appuntamento è in via Livio Mauri 12, zona industriale di Pratosardo.

L’Hub Unico del Farmaco rappresenta per il Sistema Sanitario Regionale una progettualità di elevato impatto strategico in termini di razionalizzazione delle risorse e di una maggiore sicurezza nella conservazione, nel controllo e nella movimentazione dei beni e dispositivi medici.

Il progetto, coordinato da ARES Sardegna in sinergia con l’Assessorato regionale della sanità e la collaborazione dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie, prevede una strutturazione in tre centri-deposito principali dislocati a Nuoro, Sassari e Cagliari, destinati a servire progressivamente le aree centrali, settentrionali e meridionali della Sardegna.