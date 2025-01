(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Energia, Zinzi (Lega): “Dimostrato con i fatti di aver aiutato italiani più bisognosi a risparmiare su bollette”

Roma, 23 gen. – “La Lega ha dimostrato, con i fatti, di essere al fianco dei soggetti vulnerabili, di chi più di ogni altro ha bisogno perché in difficoltà economiche. Lo abbiamo fatto anche quando il nostro gruppo ha depositato un emendamento per permettere loro di pagare le bollette ad un prezzo più basso. Al di là del risparmio che siamo riusciti a garantire a più di 11 milioni di cittadini da qui ai prossimi mesi, il tema è prettamente politico e investe le azioni che bisogna intraprendere da qui ai prossimi anni per far fronte a costi sempre più alti dell’energia. E’ chiaro che, come abbiamo sempre sostenuto, la soluzione è quella di affidarsi a fonti alternative, non solo per ridurre i prezzi ma anche per diventare più competitivi e meno dipendenti dagli altri Paesi. Il nucleare pulito e sicuro di ultima generazione è quello di cui l’Italia ha bisogno per evitare che conflitti, tensioni nel mondo e speculazioni possano impattare pesantemente sulla spesa che i nostri cittadini sono costretti a sostenere per l’energia elettrica”.

Così il deputato della Lega e capogruppo in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, intervenendo in Camera di Commercio a Caserta su ‘La Transizione energetica: GSE incontra le imprese e le associazioni’.