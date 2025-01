Enea e Confimi Industria insieme per la formazione STEAM. In Abruzzo il camp per studentesse.

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 “5 passi da ingegnera”, la terza giornata del camp per studentesse

ospitata in Walter Tosto Spa

Un evento per promuovere l’empowerment femminile nel settore STEAM

Pescara, 23 gennaio 2025 – Si è appena conclusa la terza giornata del progetto “5 passi da ingegnera”,

un’iniziativa ideata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in

collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) e che, per questo primo camp

pratico a Pescara, è stato realizzato con il supporto di Confimi Industria Abruzzo.

Il progetto si propone di ispirare e orientare le giovani generazioni, con particolare attenzione alle

studentesse, verso carriere tecnico-scientifiche essenziali per affrontare le sfide della transizione

energetica e della sostenibilità.

Il progetto, che ha già coinvolto oltre cento studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, si basa su

una metodologia educativa che integra formazione teorica e laboratori pratici in cinque aree di

competenza: digitale, finanziaria, sociale e ambientale, culturale ed energetica.

Proprio quest’ultima è stata il focus della giornata ospitata nell’azienda leader di settore Walter Tosto

Ai talk “Incontro con le istituzioni e la ricerca” e “Incontro con il mondo della ricerca e della

tecnologia” che sono intervenuti rispettivamente di Luca Tosto, Presidente Confimi Industria

Abruzzo e Amministratore Delegato di Walter Tosto S.p.A., Tiziana Magnacca, Assessora alle Attività

Produttive della Regione Abruzzo, Claudia Cattani, BNL BNP Paribas e Fiorella Corrado, Capo Ufficio

Stampa del MASE e poi quelli di Ilaria Bertini, Direttrice Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica

dell’ENEA; Silvia Paparella, Consigliere Delegato FerraraExpo e General Manager RemTech Expo Hub

Tecnologico Ambientale, Irene Di Amato Communication Manager Fondazione Maire e Vincenza

Frasca, Vicepresidente Nazionale e Presidente Gruppo Donne Confimi Industria, è seguita la parte di

laboratorio didattico.

Le tecnologie energetiche come strumento di empowerment femminile: il laboratorio, guidato da

donne STEM della Walter Tosto S.p.A., prevede la condivisione di esperienze professionali, una prova

pratica e un quiz interattivo rivolto ai partecipanti.

Il camp “5 Passi da Ingegnera”, dopo un triennio di sperimentazione con istituti romani, ha scelto

l’Abruzzo come regione pilota per espandere il modello su scala territoriale, del resto, è proprio

l’Abruzzo a guidare la nazione con le migliori performance: 18 studentesse su 100 si formano in materie

scientifiche.

“Questo evento di rilevanza nazionale”, ha dichiarato il presidente di Confimi Industria Abruzzo Luca

Tosto, “ha rappresentato una dimostrazione concreta dell’importanza di lavorare in sinergia per

ottenere risultati misurabili. Il numero delle donne impegnate in professioni STEM nelle aziende del

nostro territorio è in espansione, e il nostro impegno è mantenere alta l’attenzione su questo tema,

instaurando un dialogo continuo con le studentesse e gli studenti delle scuole abruzzesi. È

fondamentale far loro conoscere le numerose opportunità occupazionali che il nostro territorio offre.

La domanda di professionisti capaci di ricoprire ruoli apicali nelle realtà industriali abruzzesi è in

continuo aumento, ma per rispondere a questa esigenza è imprescindibile una formazione adeguata.

Come Confimi Industria Abruzzo, siamo sempre più impegnati in questa direzione. I nostri rapporti con

le scuole e i progetti che ne derivano rappresentano proprio gli obiettivi prioritari della nostra

Confederazione”.

Formazione ma anche inclusione e diversità. Su questo è intervenuta anche la vicepresidente nazionale

con Delega alle Pari Opportunità e presidente del Gruppo Donne di Confimi Industria Vincenza

Frasca: “Lo vediamo ogni giorno in azienda, l’approccio alla transizione – digitale, energetica,

ambientale – è multidisciplinare, un mix di capacità analitiche, abilità tecniche e pensiero critico.

Questo abbiamo voluto trasferire come imprenditrici nei momenti di mentorship di questo camp”. “È

fondamentale che le giovani donne si sentano parte attività di questi cambiamenti, che capiscano che

non esistono limiti, che il dialogo tra cultura, scienza e tecnologia è molto più forte di quanto appaia e

farlo proprio con lo studio e l’approfondimento le porterà lontane, le porterà a realizzare i loro sogni

professionali e a farlo da leader”.