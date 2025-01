CANNABIS. MORGANTE: FDI SEMPRE CONTRO OGNI TIPO DI DROGA E DALLA PARTE DEI RAGAZZI

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

“Fratelli d’Italia è e sarà sempre contro l’uso di ogni droga. Per noi non esistono sostanze meno pericolose e sostanze più pericolose. Il loro utilizzo da parte dei più giovani, soprattutto, è particolarmente allarmante: basti pensare che, secondo la Relazione annuale sulle tossicodipendenze dell’anno scorso, quasi il 30% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni fa uso di cannabis. L’Italia purtroppo è in testa tra i Paesi europei per consumo di droghe: siamo infatti al quarto posto per uso di cocaina e tra i primi per cannabis. Dati agghiaccianti che, da politico e da madre, non possono lasciarmi indifferenti e mi spronano a battermi sempre di più per promuovere politiche antidroga. Chi sostiene che la cannabis sia innocua non considera i terribili effetti nocivi che questa può provocare a livello psico-fisico, innescando un meccanismo di dipendenza difficile da interrompere. La droga non è una scelta di libertà: porta alla schiavitù della dipendenza. In tal senso, la Conferenza nazionale sulle droghe che si terrà a Roma il prossimo 7 e 8 novembre, dopo troppo tempo che non si svolgeva, e il tavolo per affrontare il contrasto alle dipendenze rappresentano un’ottima notizia che testimonia l’impegno delle Istituzioni a debellare questa terribile piaga. Il governo Meloni ha a cuore i nostri giovani ed è impegnato al massimo nel portare avanti una vera e propria lotta senza quartiere contro ogni tipo di droga”. Lo ha detto il deputato Maddalena Morgante, responsabile nazionale dei Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

