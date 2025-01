(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 CANNABIS, MATONE (LEGA): IL NOSTRO NO E’ CONTRO LA CULTURA DELLO SBALLO

Roma, 23 gen. – “Aver detto un secco e convinto ‘No’ alle mozioni presentate alla Camera per liberalizzare la cannabis, non è oscurantismo bigotto come sostenuto dalle ‘anime belle’ della sinistra. E’ altresì una convinzione quasi certezza, che deriva dalla lunga esperienza di magistrato: le grandi mafie per invadere il mercato di droghe pesanti danno a buon prezzo quelle cosiddette leggere, come impropriamente detto da alcuni colleghi che le vogliono liberalizzare. Chiamare leggera una droga è un termine sbagliato e ‘sballato’ perché non conosce gli effetti devastanti che l’uso costante di cannabis provoca sul cervello di chiunque. Dopo aver visto le tac di alcuni soggetti assuntori abituali non credo che nessuno salirebbe in auto con uno di loro. Il ’No’ mio e della Lega è contro la cultura dello sballo che porta i nostri giovani alla totale infelicità”.

Lo ha dichiarato il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone, esprimendo parere negativo del gruppo alle mozioni presentate alla Camera sulla liberalizzazione della cannabis.