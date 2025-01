BANDO CULTURA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSSE 2025 – Comune di Ancona Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Ancona, 23 gennaio 2025

BANDO ATTIVITÀ CULTURALI: ECCO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 2025

Il servizio Cultura del Comune di Ancona ha pubblicato l’avviso pubblico preventivo per la concessione di contributi, relativo alla manifestazione di interesse a presentare proposte di attività culturali per l’anno 2025.

“Come già avvenuto lo scorso anno – afferma l’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini – il Comune di Ancona intende contribuire alla realizzazione di iniziative di interesse generale a beneficio della cittadinanza, attraverso il sostegno logistico, organizzativo, economico alle associazioni, agli enti e agli operatori culturali. Questo ci consente di valorizzare il ruolo della Città nel panorama culturale e turistico, regionale e nazionale, favorendo così la definizione di un modello di governance partecipativa e condivisa. Intendiamo quindi sostenere attività che mirano alla valorizzazione delle eccellenze della città, incoraggiando e stimolando il coinvolgimento del tessuto cittadino, promuovendo la cultura come volano dello sviluppo e di pratiche virtuose in rete.

Le attività, che saranno scelte in base a precisi criteri declinati nella manifestazione, rappresentano un potenziamento della programmazione e favoriscono una fruizione equilibrata degli spazi cittadini nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta culturale”.

L’avviso è rivolto a soggetti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale per l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura nei suoi diversi ambiti: festival, rassegne, conferenze e mostre.

Chi può partecipare all’avviso

Possono partecipare all’avviso associazioni, comitati, altri soggetti no profit con personalità giuridica che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e anche organismi no profit che non hanno sede sul territorio cittadino, ma le cui attività o iniziative riguardino la comunità cittadina.

Ogni soggetto proponente, singolo o associato, potrà presentare un solo progetto.

Interventi ammessi

Le attività ammesse devono rientrare in una delle seguenti proposte: festival, rassegne, conferenze, mostre. I progetti dovranno prevedere, tra l’altro, il coinvolgimento del territorio, comunicazione e promozione, completezza e dettaglio, cofinanziamento, originalità, innovatività, multidisciplinarietà, accessibilità e inclusività. Le attività dovranno essere svolte nel 2025, con adeguata copertura finanziaria.

Aree e spazi pubblici disponibili

Gli spazi disponibili sono: spazio Presente, piazza Cavour, piazza del Plebiscito, corte della Mole, auditorium della Mole, sala Boxe della Mole, sala Corrado Cagli (ex Aula didattica) della Mole.

Il Comune garantisce ai soggetti beneficiari l’inserimento nel programma degli eventi comunali e la relativa divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione e stampa, la disposizione di eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare, la gratuità degli spazi indicati, la fornitura di palco o pedana in sede fissa nelle piazze, l’allaccio dell’energia elettrica, la SCIA per configurazione e utilizzo degli spazi previsti dal Comune, il piano safety e della security per l’uso degli spazi esterni.

Finanziamento disponibile

Le risorse finanziarie, in corso di definizione, saranno distribuite in base alla graduatoria finale, approvata dalla Giunta su proposta della Commissione, con la possibilità di scorrimento della stessa, per un importo massimo di contributo erogabile per singolo progetto: per festival e rassegne fino all’80% delle risorse disponibili e comunque non oltre i 15 mila euro; per le conferenze fino al 12% delle risorse disponibili e comunque non oltre i 10 mila euro; per le mostre fino all’8% delle risorse disponibili e comunque non oltre i 5 mila euro.

I contributi saranno assegnati sulla base del preventivo di spesa ammesso, secondo graduatoria, fino all’effettiva disponibilità di risorse.

Commissione e graduatoria

La selezione e valutazione sarà svolta da una commissione giudicatrice appositamente nominata, composta da massimo tre figure competenti in materia. La graduatoria stilata indicherà i progetti positivamente valutati, che potranno essere finanziati nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Informazioni sul sito del Comune: https://www.comuneancona.it/cultura-manifestazione-dinteresse-per-presentare-le-proposte/