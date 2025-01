(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Ue, Mantovani ( FdI-Ecr): “Fermare immigrazione illegale per bloccare trafficanti di morte”

“Finalmente anche l’Onu e l’Europa riconoscono che l’immigrazione illegale affonda le sue radici nella criminalità organizzata e che sono due facce dello stesso fenomeno! Finalmente oggi quest’Aula può riconoscere come facilitare gli sbarchi illegali consentendo ad alcune ONG di agire come taxi del mare dei trafficanti sia stato sbagliato ed abbia contribuito a rafforzare il traffico di uomini e a seminare morte”.

Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Mario Mantovani, durante il dibattito a Strasburgo sul tema “rapporti tra criminalità organizzata e immigrazione clandestina”.

“E’ Giorgia Meloni il game changer delle politiche migratorie europee. Le sue politiche hanno ridotto del 60% gli sbarchi illegali nel Mediterraneo ed abbattuto significativamente le morti, lo sfruttamento e gli introiti dei trafficanti di uomini legati alla rotta del Mediterraneo centrale. Accordi bilaterali coi Paesi africani, perseguire i trafficanti a livello globale e progetti economici non predatori – come il Piano Mattei. Sono queste le linee tracciate dalla politica di Giorgia Meloni e che l’Europa apprezza e sta dimostrando di voler seguire.

Fermare l’immigrazione illegale significa fermare la criminalità organizzata e dare agli africani il diritto di non emigrare”.

