(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 PENSIONI: ELSA FORNERO A GIU’ LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI):

“CON QUESTA DEMOGRAFIA IL SISTEMA PENSIONISTICO NON E’

SOSTENIBILE”

Roma, 22 gennaio 2025

“Bisogna capire chi paga se i contributi non sono adeguati e la politica è stata negli

anni passati quella di scaricare sulle generazioni future, anche con il debito. Sulla

sostenibilità il Ministro Giorgetti l’ha detto molto bene: con questa demografia il

sistema pensionistico non è sostenibile. Come possiamo ancora sentire di poter

abbassare l’età pensionabile?”. Lo ha affermato l’ex Ministro del lavoro ed

economista, Elsa Fornero, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera”

(Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Pensioni: qual è l’età

giusta?”.

Secondo Elsa Fornero “tutto dipende dalla demografia. Sono cambiamenti di lungo

termine, che potremmo ovviare con un’immigrazione ben gestita. Se l’economia

cresce, c’è lavoro per tanti e l’occupazione aumenta, se i salari aumentano i problemi

delle pensioni praticamente si annullano. Ma se queste condizioni non si verificano le

promesse sono scritte sulla sabbia. Bisogna fare in modo che più italiani lavorino, che

i salari siano più alti, e che il sistema sia dentro delle regole fatte per la sostenibilità.

Tutto dipende dai pilastri sui cui si basa il sistema. La demografia e l’economia

(ovvero i redditi da lavoro su cui si pagano i contributi)”.