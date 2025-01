Pd vigilanza Rai: ancora fumata nera, inaccettabile

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

“Ancora fumata nera in vigilanza, una situazione inaccettabile che non può più andare avanti. Nel 2024 i canali Rai hanno registrato un calo dello share incredibile, il 35% della media dei telespettatori sintonizzati sui canali Rai a fronte di una crescita del 38% dei canali privati, quali Mediaset.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: questa maggioranza sta lavorando per il suo alleato di governo Mediaset?”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari PD della commissione di vigilanza sulla Rai.

