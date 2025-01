MINORI, DI BIASE (PD): BASTA TAGLI ALLE POLITICHE PER INFANZIA

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

“Ormai è chiaro, i diritti dei minori sono fuori dagli obiettivi del governo Meloni. Quando si tratta di trovare risorse e investimenti tagliano i fondi ed i progetti per l’infanzia. È una vergogna”. Così la capogruppo Pd in commissione Infanzia e Adolescenza, Michela Di Biase, commentando lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo nazionale Infanzia e Adolescenza.

“Il mese scorso i tagli in finanziaria al fondo per la povertà educativa – ha proseguito la deputata Pd – oggi abbiamo appreso dei tagli sul fondo per l’Infanzia che viene ripartito annualmente alle città metropolitane. Quasi 1,5 milioni di euro di decurtazioni che si abbatteranno sui progetti che i comuni attuano per le politiche di inclusione e sostegno. Questo Governo non si smentisce mai: da una parte nomina commissari per annunciare l’intenzione di volersi occupare di periferie, come hanno fatto con il decreto Pnrr, e poi taglia le risorse per i progetti per i più giovani che vivono proprio in questi territori. Un governo di slogan, nessun atto concreto” ha concluso Di Biase.

