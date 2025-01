(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 IL CORDOGLIO DI COLDIRETTI LAZIO PER LA SCOPARSA DEL SINDACO DI SUBIACO, DANIELE PETRINI

“A nome mio e di tutta la Coldiretti Lazio, esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del sindaco di Subiaco, Daniele Petrini”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

“Una grave perdita che mi addolora profondamente. Ho avuto modo di confrontarmi con lui e di conoscere la passione per il suo lavoro. Mancherà a tutti noi. La mia vicinanza all’intera comunità di Subiaco, che ha sempre rappresentato con grande orgoglio e dedizione e naturalmente alla sua famiglia, attorno alla quale ci stringiamo per esprimere la nostra vicinanza in questo momento così doloroso”.

Dott.ssa Morena Izzo

Responsabile Ufficio Stampa Coldiretti Lazio

Via R.Piria 6 – 00156 Roma



AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.