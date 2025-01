(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 GIUSTIZIA, D’ORSO (M5S): ECCO ELENCO FALLIMENTI GOVERNO CHE STANNO PORTANDO SETTORE AL COLLASSO

ROMA, 22 gen. – “Dopo due anni pieni di lavoro del ministro Nordio il bilancio è un completo fallimento sotto ogni fronte. La narrazione secondo cui l’abolizione dell’abuso d’ufficio sarebbe un antidoto alla paura della firma dei sindaci, è smentita dalla cronaca: la prima raffica di pronunce di proscioglimento ha riguardato forze dell’ordine, baroni universitari e magistrati. L’abrogazione dell’abuso d’ufficio provoca solo un effetto: lascia i cittadini privi di tutela innanzi alle angherie di chi esercita un potere ed è il primo pilastro nella costruzione di una giustizia di classe. Passiamo poi ad un’altra geniale intuizione targata Meloni-Nordio: l’interrogatorio preventivo in vista dell’arresto. Come avevamo previsto, purtroppo abbiamo dovuto leggere di spacciatori che vanno sotto casa a minacciare i testimoni, di un indagato per traffico di eroina resosi latitante dopo aver ricevuto l’avviso, di imprenditori indagati che stavano eliminando le prove e progettando la fuga. Ancora, vediamo un altro fallimento del governo: 89 suicidi di detenuti nelle carceri nell’anno 2024, 7 suicidi tra gli agenti di Polizia Penitenziaria. Le condizioni di vita negli istituti penitenziari, anche minorili, sono indegne. Innanzi a tutto questo abbiamo registrato solo immobilismo ed inerzia da parte del Governo. Ci saremmo aspettati di vedere nella legge di bilancio ingenti risorse investite ed invece abbiamo visto tagli proprio all’amministrazione penitenziaria. Ma non è finita: è arrivata la forte presa di posizione da parte dell’ONU contro il Ddl sicurezza per le tante disposizioni in contrasto con gli obblighi dell’Italia in materia di tutela dei diritti umani. Infine, ricordiamo il fallimento annunciato della digitalizzazione del processo penale a causa di un software evidentemente inadeguato e il collasso degli uffici dei giudici di pace, dove la scopertura di organico è pari addirittura al 67%. Volete spiegare come una macchina così sottodimensionata dovrebbe affrontare l’aumento delle competenze da ottobre 2025? I concorsi citati dal ministro sono stati tutti finanziati dai governi precedenti o sono concorsi ordinari che il ministero è tenuto a bandire con risorse ordinarie già a bilancio, nelle tre leggi di bilancio targate Meloni non c’è alcun finanziamento per bandire concorsi straordinari. Ecco come le politiche del Governo Meloni in materia di giustizia stanno portando l’Italia al disastro”.

Lo ha detto la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia, nella dichiarazione di voto sulla relazione del ministro Nordio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle