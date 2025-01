(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Giochi: Dara (Lega), tuteliamo intrattenimento contro isolamento sociale

Roma, 22 gen. – “È stato un vero piacere avere ospiti oggi alla Camera autorevoli rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria e degli stakeholder di riferimento per parlare del gioco di intrattenimento nel nostro Paese – anticipando alcuni contenuti che si discuteranno alla FEEXPO 2025 di Bergamo – . Del resto il Covid ci ha lasciato in eredità un pericoloso fenomeno sociale che colpisce soprattutto i nostri ragazzi: l’isolamento sociale. Il valore del gioco, senza vincite in denaro, è fondamentale per tutelare dalla mancata inclusione tutte le fasce d’età, soprattutto quelle più fragili come giovani e anziani. Dobbiamo tener conto dell’importante valore economico, occupazionale e sociale dell’industria dell’intrattenimento in Italia. Per questo la Lega farà tutto il possibile per delineare scenari di crescita e sviluppo sostenibile del settore. Senza mai dimenticare che questo comparto ha un ruolo strategico nel Made in Italy, da proteggere in ogni modo”.

Così il vicesindaco e deputato della Lega Andrea Dara a margine della conferenza ‘Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia’ al quale hanno partecipato Mauro Bussino, segretario generale Confesercenti, Alessandro Lama, presidente Federamusement e Fondazione Tellus, Elisabetta Scala, vicepresidente MOIGE e la professoressa Roberta Guglielmetti.