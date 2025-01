Elon Musk: il volume di Chris McNab sempre disponibile in libreria, insieme ai saggi su Bill Gates e Jeff Bezos

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 In un momento storico in cui Elon Musk continua a far parlare di sé per il suo ruolo controverso e influente sulla scena globale, il libro di Chris McNabElon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario, edito da Gremese, rimane una lettura imprescindibile per comprendere meglio la complessità e l’impatto di uno degli uomini più potenti e discussi del nostro tempo.

L’opera, tradotta per la prima volta in italiano, offre un’analisi dettagliata e illuminante del percorso professionale di Musk. Parte dalle sue prime esperienze imprenditoriali con la società di software Zip2 (creata nel 1995 e venduta poco dopo per 307 milioni di dollari), passando per la fondazione della banca online X.com (che divenne PayPal), fino ad arrivare ai grandi successi come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Inoltre, esplora il suo ingresso nel territorio dei social media con l’acquisizione di Twitter (oggi X), che ha scosso profondamente il dibattito globale sulla libertà di espressione.

Chris McNab analizza con lucidità le innovazioni, le intuizioni visionarie e le decisioni spesso controverse che hanno segnato la carriera di Musk, mettendo in luce tanto le sue capacità di leader quanto le sfaccettature complesse della sua personalità.

Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario si rivela una guida indispensabile per chi vuole comprendere i retroscena delle rivoluzioni tecnologiche in corso e conoscere meglio l’uomo che ha saputo ridefinire settori come il neuro-tecnologico, l’aerospaziale, l’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili.

Chris McNabAutore ed editor di grande esperienza, McNab ha pubblicato oltre 100 libri, molti dei quali tradotti in Italia. Tra i suoi titoli più noti: Enciclopedia delle tecniche di combattimento, Storia del mondo in 100 armi, Le aquile di Hitler e L’esercito di Roma. È collaboratore regolare di programmi radiofonici e televisivi.

Il volume dedicato a Elon Musk fa parte di una collana di saggi che esplora le vite e le carriere di altri imprenditori visionari che hanno trasformato il mondo contemporaneo. Dello stesso autore sono infatti Bill Gates. L’uomo simbolo di Microsoft, tra rivoluzione digitale e filantropiae Jeff Bezos. L’imprenditore che ha fondato Amazon e cambiato il mondo. Il primo, una biografia approfondita di uno dei protagonisti assoluti dell’era digitale, ripercorre le tappe dell’ascesa di Gates dalla fondazione di Microsoft, che ha rivoluzionato l’informatica, alla creazione della Bill & Melinda Gates Foundation, una delle organizzazioni filantropiche più influenti al mondo. Il secondo analizza la vita e la carriera dell’uomo che ha trasformato il commercio globale, dalla creazione di Amazon, punto di riferimento mondiale nell’e-commerce, alla sua espansione in settori innovativi come il cloud computing e i servizi di streaming.

Tre saggi che offrono uno spaccato unico sulle personalità che hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere, lavorare e pensare la tecnologia e che sono sempre disponibili nelle migliori librerie e negli store online.

