CS_Il CRS4 supporta la Regione Sardegna all’Expo di Osaka nella promozione del territorio regionale

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Il CRS4 supporta la Regione Sardegna all’Expo di Osaka nella promozione del territorio regionale

Cagliari, 22/01/2025

Il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna CRS4, che opera all’interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ha stipulato un accordo quadro con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), per il tramite dell’assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – centro regionale di programmazione (CRP), per supportarla nella promozione del proprio territorio, delle sue risorse e dei progetti strategici in atto, allo scopo di far conoscere l’innovazione del tessuto produttivo della Sardegna all’Esposizione Universale di Osaka, che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. La partecipazione della Sardegna all’Expo è prevista per la fine di giugno.

L’accordo in oggetto, che contempla anche il coinvolgimento dell’assessorato regionale dell’Industria, prevede, inoltre, che il CRS4 sviluppi applicazioni basate su tecnologie immersive di realtà virtuale, fotografia sferica e video 360° per la promozione di destinazioni, eventi e itinerari che saranno utilizzate dalla Regione Sardegna per ulteriori iniziative a livello nazionale e mondiale a sostegno della strategia di sviluppo e promozione territoriale e della competitività del sistema economico, sociale e culturale dell’Isola.

Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4: “Il Centro è orgoglioso di poter collaborare con la Regione Sardegna ad un obiettivo così sfidante come la partecipazione all’Expo di Osaka che fa seguito a quella dell’Expo di Dubai del 2021. Il riconoscimento del contributo che il CRS4 potrà fornire in questo contesto rappresenta un chiaro segnale di condivisione delle scelte strategiche in materia di tutela della proprietà intellettuale che hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati nel campo dell’intelligenza artificiale fruibile nei settori quali turismo, marketing, logistica e sicurezza, che potrebbero essere presentati ad Osaka”.

