CORDOGLIO SCOMPARSA SINDACO SUBIACO – MARCO BERTUCCI, PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Regione Lazio, Bertucci: “Un grande dolore la scomparsa del sindaco di Subiaco Domenico Petrini”

“L’improvvisa morte di Domenico Petrini, sindaco di Subiaco, mi addolora profondamente: un primo cittadino che è stato in questi anni punto di riferimento per i suoi cittadini e per l’intero territorio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la popolazione della città: profonda vicinanza per un lutto così grande”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.