Comunicato Stampa INPS: nei primi 11 mesi 2024 Assegno Unico Universale a 10 milioni di figli

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Roma, 22 gennaio 2025

INPS: nei primi 11 mesi 2024 Assegno Unico Universale a 10 milioni di figli

Aggiornamento dell’Osservatorio statistico dell’INPS: erogati 18,1 miliardi euro a 6,3 milioni di nuclei familiari

Nei primi undici mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022.

Con riferimento al mese di novembre 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172 €, e va da circa 57 €, per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 €), a 223 € per la classe di ISEE minima (17.090,61 € per il 2024).