(ACON) SALUTE. LIGUORI (PAT-CIV): CARENZA FARMACIE NELLE VALLI DEL NATISONE

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 22 gen – “La presenza di servizi farmaceutici

nelle Valli del Natisone continua a ridursi. Con la chiusura

della farmacia di Pulfero il 31 dicembre scorso, l’area che

comprende sette comuni pu? contare ormai su sole due farmacie,

una situazione che richiede un’attenta valutazione delle

politiche sanitarie territoriali”. Lo evidenzia in una nota

Simona Liguori, consigliera regionale di patto per

l’Autonomia-Civica Fvg.

“? preoccupante che in un territorio gi? caratterizzato da

criticit? logistiche – dichiara la Liguori – si continui a

registrare una progressiva diminuzione dei servizi essenziali. La

Regione ha il dovere di intervenire con misure concrete per

garantire il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto nelle

aree periferiche dove la popolazione ? prevalentemente anziana”.

“Il fenomeno della riduzione dei presidi farmaceutici nella zona

ha radici profonde: nel 2002 – fa sapere ancora la consigliera –

aveva chiuso la farmacia di Savogna, seguita negli anni da quella

di Stregna. I tentativi di sopperire attraverso dispensari

farmaceutici hanno mostrato limiti significativi: dopo vari

passaggi di gestione, anche il dispensario di Grimacco ha cessato

l’attivit? la scorsa estate”.

“Non possiamo permetterci di lasciare la popolazione delle Valli

del Natisone in questa situazione. Ho presentato

un’interrogazione alla Giunta regionale perch? ? necessario un

piano strategico che coinvolga tutti gli attori del territorio:

sindaci, associazioni di categoria e comunit? locali. Servono

soluzioni innovative e sostenibili per garantire un servizio

farmaceutico adeguato. La questione – evidenzia ancora

l’esponente dei civici – solleva interrogativi importanti sulle

strategie che la Regione intende adottare per garantire i servizi

sanitari nelle aree montane. L’interrogazione presentata chiede

infatti alla Giunta di chiarire quali misure concrete verranno

messe in campo, sia nell’immediato che nel lungo termine, per

assicurare una distribuzione pi? omogenea delle farmacie sul

territorio”.

“? fondamentale ripensare il modello di assistenza farmaceutica

nelle aree montane. Non si tratta solo di mantenere aperte le

farmacie esistenti, ma di sviluppare un sistema che sia

sostenibile nel tempo e che risponda alle reali esigenze della

popolazione. La Regione – chiosa la Liguori – deve farsi carico

di questa responsabilit? e incentivare il mantenimento dei

servizi essenziali nelle aree meno densamente popolate”.

ACON/COM/rcm

221517 GEN 25