(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 UCRAINA, MARTON (M5S): ACCESSO A LISTA ARMI ANCHE PER GIUDICARE RIPIANAMENTO SCORTE

Roma, 21 gen – “E’ un diritto-dovere dei parlamentari delle commissioni Esteri e Difesa conoscere il contenuto dei pacchetti di armi inviate a Kiev. Ma il governo ha respinto la nostra richiesta di desecretazione e anche quella di concedere ai parlamentari delle due commissioni competenti di prendere visione presso il Copasir della lista degli armamenti inviati, mantenendo il principio di segretezza, ma avendo più elementi quando queste armi le andiamo a ricomprare come ripianamento scorte. E qui si apre il discorso del costo di questi invi che non è certo a costo zero come ancora qualcuno sostiene”.

Lo ha dichiarato il senatore Bruno Marton, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri e Difesa, intervenendo in aula sulle comunicazioni di Crosetto per la proroga annuale dell’invio di armi all’Ucraina.

