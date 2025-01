(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 *RDC, BIGNAMI (FDI): DOPO ANNI EMERGONO EFFETTI DISASTROSI PROVVEDIMENTI

M5S *

“A distanza di anni, non cessano di venire alla luce gli effetti disastrosi

dei provvedimenti ideati dal Movimento Cinque Stelle. Le truffe legate al

Reddito di Cittadinanza, che hanno portato alla sottrazione di 665 milioni

di euro, rappresentano un attacco gravissimo al principio di solidarietà

sociale su cui si fonda l’Italia. Da quando il reddito è stato introdotto,

le forze dell’ordine hanno effettuato 75.910 controlli, di cui il 79,5% ha

portato alla scoperta di irregolarità. Fa riflettere come dalle analisi

risulta che circa l’80% dei fondi verificati dalla Guardia di Finanza sia

stato indebitamente percepito. Questa situazione si somma alla gravità

delle frodi legate ai bonus edilizi che – come rilanciato oggi dal

quotidiano il Foglio – riguardano oltre 15 miliardi di euro di illeciti.

Ecco il risultato delle politiche populiste e demagogiche targate 5 Stelle:

strumenti economici che potevano sostenere famiglie e imprese, finiti nelle

mani di disonesti senza scrupoli. Da sempre Fratelli d’Italia si batte per

assicurare ai cittadini la dignità del lavoro difendendo la giustizia