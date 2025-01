Le celebrità di Hollywood in rivolta dopo l’inizio del secondo mandato di Donald Trump

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

Lunedì, Donald Trump ha prestato giuramento per il suo secondo mandato presidenziale alla Casa Bianca, promettendo di riportare l’America alla sua “età dell’oro”. Tuttavia, mentre il presidente rivendicava una visione ottimistica per il futuro, molte celebrità di Hollywood si sono espresse con rabbia e disperazione, criticando aspramente il ritorno di Trump al potere.

Jon Cryer, noto per il suo ruolo in Due uomini e mezzo, ha descritto l’inizio del mandato di Trump come “la presidenza criminale degli Stati Uniti”. Allo stesso modo, l’attrice Mia Farrow ha definito l’evento “disgustoso”, puntando il dito contro Trump per le accuse e controversie che lo hanno accompagnato.

Anche Barbra Streisand non ha trattenuto le sue critiche, accusando il presidente di mancanza di classe: “Donald Trump assume la presidenza oggi. Forse potrebbe mostrare un po’ di classe e smettere di vendere prodotti di marca.”

Donald Trump assumes the Presidency today. Maybe he could show some class and stop selling branded merchandise instead of cashing in on the office. — Barbra Streisand (@barbrastreisand.bsky.social) 2025-01-20T20:21:02.977Z

Mark Hamill, celebre attore di Star Wars, ha annunciato un digiuno mediatico di cinque giorni come forma di protesta simbolica. Altri, come Stephen King e Mia Farrow, hanno utilizzato i social media per ribadire il loro disappunto e le preoccupazioni per il futuro. King ha criticato Trump per il suo atteggiamento vendicativo, affermando: “Il fatto che Biden debba concedere condoni preventivi per uomini e donne che hanno difeso la Costituzione è un triste commento sulla natura vendicativa di Trump.”

I am sure in the “Sound of Music”that Rolf was just showing that his heart was going out to the Von Trapp family. — Kara Swisher (@karaswisher.bsky.social) 2025-01-20T22:54:56.001Z

That Biden should have to issue preemptive pardons for men and women who defended the Constitution is a sad comment on Trump's vengeful nature. — Stephen King (@stephenking.bsky.social) 2025-01-20T14:05:15.527Z

Mia Farrow ha poi aggiunto un duro attacco personale, definendo Trump “un criminale condannato che ha aggredito donne, cercato di rovesciare le elezioni del 2020, e rubato segreti nucleari per mostrarli a miliardari stranieri.”

A convicted felon who assaulted women, did all he could to overthrow our 2020 elections, lied that he had won, stole our counties nuclear secrets, lied about that & showed them to foreign billionaires. Nothing to celebrate. Its sickening. — Mia Farrow (@miafarrow.bsky.social) 2025-01-18T23:42:40.507Z

Molte star hanno ripreso il tema dell’insurrezione del 6 gennaio, ritenendo che il ritorno di Trump alla presidenza rappresenti una minaccia per la democrazia americana. Wendell Pierce, star di The Wire, ha dichiarato: “Un criminale condannato che ha guidato una violenta insurrezione… perdonerà immediatamente molti di coloro che sono stati condannati per crimini il 6 gennaio.”

Tomorrow President Trump takes office at 12 noon. A convicted felon who led a violent insurrection to overthrow the American government where law enforcement was attacked and people lost their lives. He will immediately pardon many who were convicted of crimes on January 6th. I… — Wendell Pierce (@WendellPierce) January 20, 2025

Chris Meloni, attore di Law & Order: SVU, ha definito Trump un “insurrezionalista”, mentre Jamie Lee Curtis ha condiviso meme sarcastici per esprimere la propria frustrazione.

Kumail Nanjiani, comico e star di The Eternals, ha collegato l’amministrazione Trump a un presunto piano più ampio per “togliere potere alle persone con competenze”, in riferimento alla sfiducia verso scienziati ed esperti.

The main project right now is a coordinated effort to take power away from people with expertise. Discounting the word of scientists/experts & the rise of AI are all part of the same plan: to strip power from people who are good at their jobs & centralize it up the chain. Then they control us. — Kumail Nanjiani (@kumail.bsky.social) 2025-01-20T15:46:55.634Z

Le critiche di Hollywood riflettono non solo l’opposizione al presidente, ma anche il timore di un cambiamento radicale che potrebbe segnare la politica americana e globale. Tuttavia, mentre le star cercano di organizzare una resistenza, molti osservatori ritengono che i loro messaggi stiano perdendo impatto, essendo percepiti come ripetitivi e disconnessi dalle preoccupazioni quotidiane degli americani comuni.

So far I'm neither shocked now awed. I am, however, very sad. — Michael Ian Black (@michaelianblack.bsky.social) 2025-01-20T17:59:12.015Z

Con Trump determinato a invertire molte politiche dell’amministrazione Biden e a spingere per un’America più forte e autosufficiente, Hollywood si prepara a una lunga battaglia culturale contro una presidenza che considera una minaccia ai suoi valori fondamentali.