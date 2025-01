Giorno della Memoria, La voce delle pietre. Domani, 22 gennaio, presentazione del progetto per gli Internati Militari Italiani

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 GIORNO DELLA MEMORIA 2025

la voce delle pietre. ricerca di lapidi, cippi, targhe, monumenti

e altre opere in toscana in memoria degli internati militari italiani

La presentazione del progetto e del cortometraggio “Cara Italia HO DETTO NO!” domani, 22 gennaio, alle 17 al Memoriale delle Deportazioni.

Firenze, 21 gennaio 2025 – Lapidi, cippi, targhe, monumenti e altre opere che portano impresse parole di memoria sono l’oggetto di un progetto di ricerca in Toscana dall’evocativo titolo “La voce delle pietre”, dedicato alla memoria degli Internati Militari Italiani.

Il progetto sarà presentato domani, mercoledì 22 gennaio alle 17, al Memoriale delle Deportazioni di Firenze (viale Giannotti 81/85) con un incontro a cura di ANEI, sezione di Firenze, con la collaborazione di ANCI Toscana e della Federazione Toscana delle Associazioni della Resistenza e con il contributo della Regione.

L’introduzione storica sarà a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora a Istruzione e Cultura della Memoria Alessandra Nardini, Susanna Cenni, presidente ANCI Toscana e Roberto Ragazzini, presidente della Federazione regionale toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza.

A seguire presentazione del cortometraggio “Cara Italia HO DETTO NO!” per la regia di Francesca Parrini a cura di ANEI sezione di Ferrara.

L’evento, all’interno delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2025, è promosso dalla Regione Toscana e realizzato dalla Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.