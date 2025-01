(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 FERRARA SUMMER FESTIVAL, I LYNYRD SKYNYRD IN PIAZZA ARIOSTEA IL 29 GIUGNO 2025, PRIMA VOLTA A FERRARA E UNICA DATA IN ITALIA. I JUDAS PRIEST SI ESIBIRANNO IL 2 LUGLIO ANZICHÉ L’1/07/2025

Ferrara, 21 gennaio 2025 – Il Ferrara Summer Festival continua a sorprendere il suo pubblico con un’offerta musicale sempre più ricca, pronta ad accontentare ogni tipo di appassionato: dalle famiglie ai giovani, dagli amanti del pop, metal fino agli irriducibili del rock. La sesta edizione del festival si arricchisce di un annuncio speciale: i leggendari Lynyrd Skynyrd saranno in concerto domenica 29 giugno 2025 in Piazza Ariostea. La band americana, icona del rock, si esibirà per la prima volta a Ferrara – unica data in Italia – con il tour europeo “Celebrating 50 Years”, che segna il suo ritorno sul suolo europeo dopo la tournée del 2019. La data ferrarese sarà una delle 15 tappe che compongono questo tour esclusivo, che partirà il 27 giugno da Barcellona e si concluderà il 19 luglio a Londra. Lynyrd Skynyrd, autori di alcuni dei brani più iconici della storia del rock, come Sweet Home Alabama, Free Bird e Simple Man, continuano a portare avanti un’eredità che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Nonostante il passare degli anni, la band ha mantenuto intatta la sua forza e la sua passione, grazie alla carismatica guida di Johnny Van Zant, che insieme agli altri membri come Rickey Medlocke, Damon Johnson e Mark “Sparky” Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Carola Chase e Stacy Michelle, porta avanti la missione di celebrare un repertorio che ha segnato intere generazioni. I biglietti per il concerto di Ferrara saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di martedì 22 gennaio sul sito ufficiale della band, mentre dalle ore 11:00 di mercoledì 23 gennaio e fino alle 10:59 di giovedì 24 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti anche su Metalitalia.com. La vendita generale partirà successivamente, dalle ore 11:00 del 24 gennaio su MC2Live.it e Vivaticket.com. Sarà inoltre disponibile un numero limitato di Vip Package.

In apertura, un’altra band che sarà annunciata prossimamente, contribuirà a rendere ancora più speciale questa serata di musica dal vivo. Lynyrd Skynyrd hanno festeggiato oltre 60 album pubblicati, miliardi di stream, decine di milioni di dischi venduti e l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, consolidando il loro status di leggende viventi. Come afferma Johnny Van Zant: “Riguarda l’eredità dei Lynyrd Skynyrd, ciò che rappresentiamo e quello che interessa ai fan. Non c’è niente come vedere la gente amare questa musica”. Radiofreccia è la radio ufficiale dell’evento, mentre Metalitalia è media partner del concerto. Gli appuntamenti in calendario: il giugno 2025, in Piazza Ariostea, saranno i Massive Attack a incantare il pubblico con il loro suono unico e rivoluzionario, che ha mescolato hip hop, soul, reggae, dub ed elettronica, influenzando intere generazioni. Gli Slipknot, la band metal che non ha bisogno di presentazioni, infiammeranno la piazza il 17 giugno 2025 con un concerto ad alta energia, mentre i Judas Priest arriveranno il 2 luglio 2025 (cambio data per motivi logistici, anziché l’1 luglio si esibiranno il 2) per presentare il loro nuovo album “Invincible Shield” e regalare ai fan una serata epica di puro metal. Un altro grande nome sarà Alessandra Amoroso, che il 27 giugno 2025 si esibirà a Ferrara con uno spettacolo che promette di emozionare il pubblico con le sue straordinarie doti vocali. Il 5 luglio il festival “Voglio Tornare Negli Anni 90”, in piazza Ariostea a partire dalle ore 18.00. Infine, Tananai salirà sul palco il 11 luglio 2025, con l’unica data in Emilia Romagna del suo tour estivo, per un concerto che farà ballare e cantare tutta la piazza. Il Ferrara Summer Festival 2025 è davvero un viaggio musicale che promette di accontentare tutti i gusti, con una proposta che si fa ogni giorno più coinvolgente. Biglietti disponibili su ticketsms e ticketone.

____

Ferrara Summer Festival

Ufficio Stampa Ilenia S.

http://www.ferrarasummerfestival.it/