De Palma, FI: tuteliamo i risparmi degli italiani

“Forza Italia è da sempre a favore del libero mercato. In relazione all’operazione Generali-Natixis, alla luce dei numeri e soprattutto per il fatto che ha come oggetto principale il risparmio degli italiani, auspichiamo che da parte degli organi deputati vengano effettuate tutte le necessarie verifiche per garantire che l’operazione in atto non rappresenti esclusivamente una natura speculativa. L’aspetto che a Forza Italia ha a cuore è che i risparmi degli italiani restino in Italia”.

Così ha dichiarato Vito De Palma capogruppo di Forza Italia in commissione finanze della Camera

