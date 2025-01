CONTIENE FOTO# FONTE NUOVA (RM) – SERRATI CONTROLLI DEI CARABINIERI. DUE UOMINI ARRESTATI E PERSONE DENUNCIATE, 7 SEGNALATE ALLA PREFETTURA. SEI PATENTI DI GUIDA RITIRATE.

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

FONTE NUOVA (RM) – SERRATI CONTROLLI DEI CARABINIERI. DUE UOMINI ARRESTATI E

PERSONE DENUNCIATE, 7 SEGNALATE ALLA PREFETTURA.

SEI PATENTI DI GUIDA RITIRATE.

FONTE NUOVA (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di

Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del

territorio nel comune di Fonte Nuova, finalizzato alla prevenzione e alla

repressione di ogni forma di illegalità.

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco pomeridiano serale del 17

gennaio, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani,

rispettivamente di 27 e 23 anni, poiché gravemente indiziati di spaccio di

sostanze stupefacenti. In particolare, il 27enne, di origine albanese,

attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione

alla polizia giudiziaria poiché arrestato il 2 gennaio di quest’anno per la

stessa tipologia di reato, è stato trovato in possesso di 18 grammi di

cocaina, suddivisi in 18 dosi, nonché di 80 Euro in banconote di piccolo

taglio. Invece, il 23enne italiano, anch’egli già arrestato per stessa la

tipologia di reato nel giorno di Santo Stefano, ed attualmente sottoposto

alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fonte Nuova, è

stato sorpreso in strada con al seguito un panetto di hashish di circa 80

grammi; entrambi si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida davanti al Giudice di Tivoli.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, due persone sono state

denunciate alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono state denunciate tre persone; in

particolare, 2 persone, di 20 e 49 anni, sono state sorprese alla guida

delle proprie autovetture in stato di ebrezza alcolica; il 20enne, infatti,

a seguito di accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore

a quello consentito, mentre il 49enne si è rifiutato di sottoporsi

all’accertamento. Entrambi sono stati denunciati Procura di Tivoli per il

reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, mentre per il 49enne è

scattata l’ulteriore denuncia poiché trovato in possesso, senza alcun

giustificato motivo, di un coltello.

Infine, un altro 21enne è stato denunciato poiché trovato alla guida del

proprio veicolo con al seguito, senza alcun giustificato motivo, di un

coltello a serramanico.

Altre 7 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura

per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate

all’uso personale, sequestrando complessivamente ulteriori 10 grammi di

hashish e 1,5 grammi di cocaina.

Sempre i militari della Compagnia di Monterotondo, con il supporto dei

colleghi del NIL di Roma, del N.A.S. di Roma, del Nucleo Forestali di

Monterotondo, del personale dell’Asl Roma 5 e della Polizia Locale di Fonte

Nuova, hanno esteso i controlli anche ad alcune attività commerciali ed a

una casa di riposo per anziani, site nel comune di Fonte Nuova. All’esito

degli accertamenti, un’attività commerciale dedita alla vendita di frutta e

verdura è stata sanzionata, per un importo di 3.000 Euro, a causa di alcune

irregolarità connesse al rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP e

sulla tracciabilità degli alimenti, provvedendo alla distruzione di 5 chili

di prodotti. Invece, presso la casa di riposo, i militari hanno accertato

alcune irregolarità strutturali/organizzative, nonché la presenza di numero

di ospiti superiore rispetto alla capienza massima consentita; si è quindi

proceduto ad informare le competenti autorità per i provvedimenti del caso.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno

identificato oltre 250 persone e controllato oltre 200 veicoli, alcuni dei

quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 5.000 euro; 6

le patenti di guida ritirate, tra cui 3 a seguito dell’entrata in vigore del

nuovo codice della strada, in quanto i conducenti sono stati sorpresi alla

guida del proprio veicolo mentre facevano uso del telefono cellulare. Lo

scorso 14 dicembre, infatti, è entrata in vigore la Legge 177/2024 con la

quale sono state apportate alcune novità legislative anche in tema di

utilizzo dei cellulari mentre si è alla guida di un veicolo; per i 3 uomini

è scattata la sanzione di Euro 250, nonché la sospensione della patente per

un periodo minimo di 15 giorni fino ad un mese; sarà ora il Prefetto di Roma

a stabilire l’esatta durata del provvedimento di sospensione.

210125

