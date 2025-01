COMUNICATO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SEMICIRCOLARE CIMITERO FLAMINIO

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

21 gennaio 2025

CIMITERO FLAMINIO, ALFONSI-MANZI: INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

DEGLI EDIFICI DEL “SEMICIRCOLARE”

INVESTIMENTO DI 1,4 MILIONI

ALFONSI: “Roma Capitale ha già stanziato circa 21,4 milioni di euro per

la riqualificazione dei Cimiteri Capitolini”

MANZI: “L’avvio dei cantieri è un segnale fattivo di quanto

l’azienda tenga a garantire il decoro di questi luoghi che custodiscono la

memoria dei nostri cari”

Prosegue l’impegno congiunto di Roma Capitale e Ama e per la

riqualificazione, la sicurezza e il miglioramento del decoro dei Cimiteri

Capitolini. Sono, infatti, iniziati al Flaminio (Prima Porta) i lavori di

impermeabilizzazione del complesso degli edifici denominati “Semicircolare”

comprendenti i loculi Lotto I, Lotto II e Lotto III e che a marzo

interesseranno anche gli edifici A, B, C, D, E, F e G. Si tratta di

interventi strutturali che hanno l’obiettivo di risolvere l’annoso problema

delle infiltrazioni d’acqua. L’intervento è stato finanziato con 1,4

milioni di euro su fondi di Roma capitale e la durata dei lavori è stimata

in circa sei mesi.

Sempre a marzo è previsto al Flaminio l’avvio di ulteriori cantieri per la

realizzazione della nuova linea di distribuzione dell’acqua potabile,

l’allestimento dell’infrastruttura di rete per la trasmissione della linea

dati e la realizzazione delle rampe di accesso per disabili alle cappelle

dell’edificio loculi denominato Gruppo I. Sono, inoltre, previsti lavori di

rifacimento della pavimentazione stradale.

«Con l’avvio degli interventi di riqualificazione del complesso del

‘semicircolare’ si realizza un’opera di ristrutturazione attesa da anni di

uno dei settori più compromessi a causa delle infiltrazioni. Interventi che

si aggiungono a quelli già completati come la recente apertura della Sala

del commiato per i riti laici, il restauro della Chiesa di San Michele

Arcangelo, la riqualificazione del Giardino dei ricordi, la realizzazione

di nuovi servizi igienici e la ripavimentazione in alcuni dei tratti di

viabilità più sconnessi. Sono, inoltre, in piena attività i cantieri per la

realizzazione delle tre nuove linee dell’impianto crematorio. Questi

interventi si inseriscono nel lavoro complessivo di riqualificazione degli

11 cimiteri capitolini che ha visto finanziamenti complessivi già stanziati

da Roma Capitale pari a circa 21,4 milioni di euro con l’obiettivo di

migliorare il decoro delle strutture, la cura del verde e delle alberature,

l’efficienza dei servizi, l’accoglienza e la sicurezza» dichiara Sabrina

Alfonsi, Assessora all’Ambiente all’Agricoltura e al Ciclo dei Rifiuti.

«Si tratta di lavori edili di manutenzione straordinaria che hanno

l’obiettivo di garantire la sicurezza e migliorare il decoro del cimitero –

dichiara Bruno Manzi Presidente Ama – Ringraziamo Roma Capitale per il suo

sostegno, è un segnale fattivo di quanto l’azienda tenga a garantire il

decoro di questi luoghi che custodiscono la memoria e ogni giorno vedono la

presenza di migliaia di romane e romani che si recano a far visita ai loro

cari».