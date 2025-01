COLDIRETTI LAZIO: AL VIA OSCAR GREEN, ISCRIZIONI APERTE PER IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI AGRICOLTORI

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

Secondo dati Censis 3 italiani su 4 vorrebbero un futuro nei campi per i figli

Al via anche nel Lazio alle iscrizioni per partecipare agli Oscar Green, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli. E sono sempre di più gli under 40 alla guida delle imprese del Lazio, cresciute del 14% rispetto a cinque anni fa, così come le donne alla guida di aziende agricole o impiegate al loro interno che hanno superato il 50%.

Le domande di partecipazione agli Oscar Green dovranno essere inviate entro il prossimo 20 marzo.

E’ possibile iscriversi al concorso direttamente sulla pagina web https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/ oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

Cinque le categorie in gara quest’anno tra le quali “Campagna Amica: Custode di Biodiversità” che premia quei progetti volti a promuovere i prodotti dell’agroalimentare italiano, avvalendosi di forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta, attraverso i mercati contadini, le iniziative volte a sviluppare le potenzialità ricettive delle aziende agricole e il turismo nelle aree rurali.

Troviamo, inoltre, la categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”, che si rivolge alle imprese che attraverso la digitalizzazione lavorano e producono in modo ecosostenibile, valorizzando gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare, producendo energia e risparmiando risorse naturali. E poi ancora “Coltiviamo insieme” che coinvolge quei modelli di imprese, cooperative/consorzi, soggetti pubblici capaci di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola per il benessere della collettività, in progetti di partenariato.

Non mancherà neanche quest’anno il premio agli “Agri-Influencer” rivolto a tutte quelle imprese che promuovono le loro attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione, con i loro eventi o con o con le loro pagine social. “+Impresa”, infine, premia le aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre più sfidante ed internazionale nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale.

“La presenza dei giovani in agricoltura fa registrare dati in crescita – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – nonostante le difficoltà del settore, sono sempre di più i ragazzi e le ragazze, che decidono di intraprendere questa professione che favorisce l’occupazione. E lo fanno dedicando studio, energie e passione alle loro attività. Attività che nella maggior parte dei casi nascono dalla loro determinazione, partendo da zero o prevenendo da altri settori. Accanto a loro ci sono anche tanti giovani che decidono di rilevare l’azienda di famiglia e di proseguire un percorso avviato dai propri genitori o dai nonni, portando avanti una realtà che si tramanda di generazione in generazione. Una vera e propria eccellenza del Made in Italy”.

Secondo i dati del Censis quasi tre italiani su quattro (74%) sarebbero felici se i propri figli o nipoti lavorassero in campagna. Un dato che evidenzia come, nel tempo del crollo della fiducia nelle competenze e nelle varie professioni, gli agricoltori siano riusciti a costruirsi un proprio specifico capitale di riconoscimento.

Tra i vincitori dello scorso anno agli Oscar Green organizzati da Coldiretti Lazio avevano trionfato Alice Di Pietro delle Ecofattorie Sabine di Poggio Mirteto a Rieti nella categoria “Agri Influencer”, Clio Tesei dell’azienda agricola Opis di Rieti per il suo progetto sulle api. Mariangela Vitali che ha trasformato in un elisir di bellezza l’olio della sua azienda Olio Vitali che si trova in Sabina attraverso una linea di cosmetici.

Premiata anche l’azienda agricola dell’Istruzione secondaria “San Benedetto” di Latina con un progetto sull’aeroponica e l’azienda agricola di Frosinone Mauro Nafra, che ha incrociato il suino nero dei Monti Lepini con il bianco tradizionale, dando vita ad una nuova razza soprannominata “Arlecchino del cavaliere”. E sempre da Frosinone lo scorso anno aveva trionfato anche Giorgia Campoli con il progetto “Bee Happy”, che prende il nome dalla sua azienda e dalla passione per l’apicoltura, che l’ha portata ad aprire le porte della sua attività alle scuole per far avvicinare i bambini alla natura.

Tra le idee digitali e sostenibili quella di Rosa Bianchini di Viterbo, che aveva vinto con il progetto “Termocheck” ideato insieme a Giorgio, entrambi giovani ingegneri, che hanno unito il loro impegno etico e l’utilizzo della tecnologia per trasformare l’olivicoltura. Lo hanno fatto attraverso una comunicazione digitale innovativa, creando un bollino stampato con un inchiostro termocromico, che scompare se la temperatura dell’olio supera i 20 gradi, diventando quindi critica per la sua conservazione.

