(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 AUTONOMIA. DE PRIAMO (FdI): CON BOCCIATURA REFERENDUM RIPARTE RIFORMA PER RENDERE EFFICIENTE L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

“Con la bocciatura dei referendum da parte della Consulta, il provvedimento normativo sull’autonomia e l’ammodernamento dell’assetto amministrativo dello Stato riprende il suo iter. Dopo mesi in cui dall’opposizione si levavano accorati allarmi sull’incostituzionalità presunta della legge sull’autonomia, la bocciatura del referendum evidenzia lo scarso fondamento delle contestazioni al provvedimento che dovrà solo essere limato in considerazione delle prescrizioni della Consulta stesa. Ora avanti con le riforme, per uno Stato più efficiente nel rispetto della carta costituzionale e nella salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo preso l’impegno, in campagna elettorale, di rendere moderna ed efficiente l’amministrazione così come anche per la riforma del premierato e quella della giustizia grazie al Governo Meloni manterremo questo impegno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica