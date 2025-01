(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025

ALLA BIT DI MILANO

**lunedì 10 febbraio 2025 – da ore 14.00**

**2 APPUNTAMENTI GIST ALLA BIT DI MILANO**

**(FieramilanoRho)**

***Presentazione Annuario 2025***

***Premio Green Travel Award***

Cari soci e amici,

inviamo un aggiornamento sulla presenza del GIST alla **BIT di Milano 2025** :

– presentazione **Annuario GIST 2025**, dedicato alla **Regione TOSCANA,** in collaborazione con la Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica ( ***lunedì 10 febbraio ore 14 -******pad.11, Area Speech – Bit4job, sala Bit Hub*** )

– **consegna premio GIST Green Travel Award** (lunedì 10 febbraio, dopo la presentazione dell’Annuario GIST 2025)

– **assemblea ordinaria** elettiva (dopo la presentazione dell’Annuario e del Premio Green Travel Award)

**ANNUARIO 2025**

L’Annuario GIST 2025, dedicato quest’anno alla **Regione TOSCANA,** è realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, ringraziamo sin d’ora per aver condiviso il nostro progetto.

Come di consueto, l’Annuario **sarà distribuito gratuitamente** a tutti i soci e partecipanti alla presentazione. Saranno presenti all’evento **Leonardo Marras** assessore regionale all’economia e turismo Regione Toscana e **Francesco Tapinassi** direttore Toscana Promozione Turistica.

Il volume sarà poi pubblicato, come sempre, online nel sito [https://www.gist.it/ ](https://www.gist.it/. “www.gist.it”)[.](https://www.gist.it/.)

La copia cartacea sarà distribuita **gratuitamente** alla fine della presentazione oppure in seguito, e nei giorni della BIT, nello stand della Regione Toscana.

**PREMIO GREEN TRAVEL AWARD**

Dopo la presentazione dell’Annuario GIST 2025 avrà luogo, sempre nella stessa sala (da confermare), la **consegna del Premio GIST Green Travel Award** . Giunto alla sua **XIII^ edizione**, il riconoscimento è destinato alle best practice e alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di **turismo sostenibile e responsabile** .

**Diana de Marsanich**, presidente del premio, condurrà l’evento alla presenza dei vincitori e della giura, composta da: **Paola Babich, Elena Barassi, Chiara Bidoli, Ornella D’Alessio, Raffaele D’Argenzio, Lara Leovino, Piergiorgio Oliveti, Elena Pizzetti, Marco Restelli, Edoardo Stucchi** .

Per qualsiasi chiarimento, rimaniamo a vostra disposizione.

Un caro saluto.

**Sabrina Talarico **

**Presidente GIST**

Info: http://www.gist.it

**Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica**

