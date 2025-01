(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2025

Ore 10.30 – L’assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo di Roma Capitale, Giulio Bugarini, partecipa all’evento “Linkedin Public Administration Inspire Italia” (Sala della Protomoteca, Campidoglio).

Ore 11.15 – L’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini effettua un sopralluogo sul cantiere del nuovo Collettore fognario Alto Farnesina, in occasione dell’avvio della “talpa” utilizzata per lo scavo del tunnel. Appuntamento in viale dei Gladiatori all’incrocio con via Roberto Morra di Lavriano – Posizione Google: 41°55’34.8″N 12°27’22.2″E

Ore 12 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo agli interventi di forestazione lineare nel Municipio II (Piazza Pitagora, angolo Via Francesco Siacci).

Ore 12- L’assessora alle Attività produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli partecipa alla firma della convenzione tra Roma Capitale e Rome Techonopole relativa all’area di Pietralata (Sapienza Università di Roma – Sala Senato – Palazzo del Rettorato – Piazzale Aldo Moro, 5).

Ore 14.30 – L’assessora alle Attività produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interverrà all’evento “Roma Impresa Comune: la Roma del futuro sarà un’Impresa Comune” (Aula Giulio – Campidoglio).