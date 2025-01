VVF Esercitazione incendio Nave

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Si è svolta oggi una esercitazione per incendio a bordo di una nave, presso il ponte Assereto a Genova.

La simulazione riguardava un incendio sviluppatosi nelle cucine della nave. In prima battuta il personale di bordo ha attaccato l’incendio ma, essendo il “calore” troppo intenso, sono arretrati ed hanno provveduto a “raffreddare” le zone confinanti. Nel frattempo i Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno pianificato velocemente la strategia di attacco e, mentre un funzionario si recava in plancia dal Comandante della nave, la squadra approntava l’attacco all’incendio. Durante l’accesso si sono intercettate quattro vittime che sono state tratte in salvo.

La simulazione ha aumentato la sinergia con il personale di bordo, su uno degli incendi più complessi da affrontare.

a questo link il video

https://drive.google.com/file/d/1Sx89EwYfyQJ8NN0aJh3CFXFnE8eGF5lT/view?usp=sharing