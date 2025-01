(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 *Un marchio comune per le produzioni di olio extravergine di oliva di

Sermoneta*

Come già annunciato durante la premiazione del terzo concorso comunale

“L’olio delle colline”, nell’ambito della Secolare Fiera di San Michele

2024, l’amministrazione comunale di Sermoneta sta lavorando alla creazione

di un marchio identificativo per l’olio extravergine di oliva, avvalendosi

di un apposito disciplinare di produzione che garantisca determinate

caratteristiche chimiche ed organolettiche.

Il progetto prevede azioni finalizzate alla tutela, allo sviluppo e alla

razionalizzazione della produzione e della commercializzazione dell’olio

extra vergine di oliva mono-varietale di Itrana di alta qualità prodotto

nel comune di Sermoneta: “L’obiettivo – spiega l’assessore all’agricoltura

del Comune di Sermoneta Melissa Girardi – è quello di incentivare il

recupero dei terreni olivicoli abbandonati e le piccole produzioni che

nascono da territori caratterizzati da un’alta biodiversità”.

È stato convocato in collaborazione con Capol, Centro Assaggiatori

Produzioni Olivicole Latina, per giovedì 23 gennaio 2025 alle 18 al centro

civico di Monticchio un incontro rivolto ai produttori residenti nel comune

di Sermoneta, la cui produzione proviene dagli oliveti dello stesso comune,

e agli olivicoltori non residenti che hanno gli oliveti nel territorio di

Sermoneta.

“Proporremo un marchio di produzione unico, sebbene il prodotto continuerà

a essere confezionato con i dati identificativi delle singole aziende

aderenti. Tale iniziativa consentirà una identificazione e qualificazione

del prodotto ottenuto nei territori di Sermoneta, territori ad alta

vocazione olivicola con la forte presenza della cultivar Itrana”, prosegue

l’assessore Girardi.

Il progetto punta a “migliorare e perfezionare qualitativamente la

produzione dell’olio extra vergine di oliva mono-varietale di Itrana

fornendo adeguata assistenza tecnica ai produttori ed ai confezionatori del

prodotto, avvalendosi della collaborazione dell’associazione Capol e anche

di altri Enti e Organismi operanti nel settore”.

Infine, il Comune punta a promuovere l’attività di vendita dell’olio extra

vergine di oliva dei produttori aderenti attraverso l’organizzazione e la

partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di campagne

pubblicitarie, di studi e ricerche di mercato.