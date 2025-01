(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 TV, BEVILACQUA (M5S): ASCOLTI PREMIANO QUALITÀ, COMPLIMENTI A REPORT

Roma, 20 gen. – “Il dato di ascolto straordinario fatto registrare ieri sera da Fabio Fazio, con la prima uscita pubblica di Cecilia Sala, dimostra il valore che la TV generalista continua a conservare e quanto sia importante offrire al grande pubblico contenuti di qualità ed essere costantemente sulla notizia. Questo risultato è l’ennesimo monito per la Rai, che dovrebbe ritrovare il suo ruolo centrale ed essere il luogo in cui i protagonisti e le notizie del momento trovano spazio per primi. Missione non facile visto lo smantellamento che si è attuato soprattutto rispetto ai programmi e all’identità di Rai 3, che è quella che forse paga di più il peso di operazioni scellerate che hanno visto regalare alla concorrenza fette di pubblico enormi a discapito dell’intera azienda. Per fortuna c’è chi resiste, come dimostra il dato d’ascolto della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report. Complimenti alla sua squadra, che con il suo successo di pubblico settimana dopo settimana continua a confermare un dato: il giornalismo d’inchiesta continua ad essere un pilastro imprescindibile per i cittadini, e la Rai non potrebbe mai fare a meno di questa trasmissione, del suo conduttore e della sua squadra”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle