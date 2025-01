(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE, BILANCIO 2024: 200 MILA EURO SOTTRATTI AL

MERCATO DELLA DROGA, UN ANNO DI QUARTO TURNO E FINE DELLA SPERIMENTAZIONE

OBBLIGATORIA DEL TASER. SINDACO: “FERRARA MODELLO NEL CONTRASTO ALLO

SPACCIO E AL DEGRADO”

Ferrara, 20 gen – Duecento mila euro sottratti al mercato della droga,

quasi un anno dall’introduzione del Quarto turno, la fine della

sperimentazione del taser. E poi ancora numeri, obiettivi raggiunti e nuove

sfide. Quella di oggi – lunedì 20 gennaio – data in cui tradizionalmente si

festeggia San Sebastiano, patrono degli agenti di Polizia Locale, è stata

l’occasione per condividere con la cittadinanza i risultati dell’anno

appena finito e snocciolare i dati salienti dell’attività del Corpo Terre

Estensi.

Dopo la cerimonia liturgica in Cattedrale celebrata dal vicario generale

della Diocesi Massimo Manservigi, dove ha presenziato per il Comune il

*vicesindaco

Alessandro Balboni*, è stata organizzata l’ormai tradizionale cerimonia in

Sala Estense, alla presenza del Corpo, di autorità civili, militari e

assessore Cristina Coletti

Cristina Coletti *che ha portato il saluto a nome del sindaco Alan Fabbri.

Presente anche personale dell’esercito dell’operazione Strade Sicure, a

Ferrara da settembre 2023 e ospitato nella caserma di via Tassoni.

Le celebrazioni di San Sebastiano sono state, inoltre, un’occasione per

premiare gli agenti del corpo di Polizia Locale Terre Estensi – che

comprende anche i territori di Masi Torello e Voghiera – che si sono

distinti per azioni di particolare merito nel compimento delle proprie

attività.

“Il tema della sicurezza e del decoro urbano rimane per Ferrara di primaria

importanza, confermato dal percorso di rivoluzione del corpo di Polizia

Locale intrapreso negli ultimi anni. I dati emersi oggi esprimono il lavoro

fatto e sono la testimonianza più concreta di una presenza continua e

capillare delle forze dell’ordine in città, anche in contesti

particolarmente complessi”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“I dati parlano chiaro: il 2024 si è chiuso con un bilancio di 200 mila

euro strappati al mercato della droga e l’introduzione del Quarto turno,

oltre alla fine della sperimentazione obbligatoria per l’introduzione del

taser – prosegue Fabbri -. Ferrara, attraverso il percorso di rafforzamento

del Corpo di Polizia Locale, è diventata un modello contro lo spaccio e

contro il degrado. Essenziale è rafforzare la collaborazione con i

cittadini, che sempre più segnalano situazioni anomale agli agenti e per

questo li ringrazio. Continueremo sulla strada tracciata, per rendere

Ferrara sempre più sicura e vivibile”, conclude il primo cittadino.

A enunciare e spiegare i dati raccolti nello specifico è stato il

comandante della Polizia Locale Terre Estensi Claudio Rimondi.

Il 2024 è stato segnato positivamente dall’inizio del progetto del quarto

turno, attivo dallo scorso febbraio e che si svolge nelle serate del

weekend, per scongiurare le cosiddette “stragi del sabato sera” e

incrementare la sicurezza dei cittadini.

Favorevolmente conclusa, inoltre, la sperimentazione obbligatoria di 6 mesi

dell’utilizzo dei due Taser in dotazione del Corpo. L’utilizzo dei

dispositivi si inserisce in un percorso iniziato, in questo senso, nel 2018.

Entrando nello specifico, l’organico del Corpo nel 2024 ha raggiunto le 162

unità complessive, di cui 152 con qualifica di Polizia Locale (150 nel

2023). Il personale mantiene un ottimo equilibrio di genere con 78 uomini e

74 donne.

Sul fronte del contrasto allo spaccio, l’attività del Nucleo Antidegrado ha

portato a risultati eccezionali: i sequestri di sostanze sono stati 281 a

fronte dei 195 dell’anno precedente, il denaro sequestrato è aumentato da

7.052 euro nel 2023 a oltre 104.000 euro nel 2024, mentre le comunicazioni

alla Prefettura per violazione dell’art. 75 DPR 309/90 sono quasi

raddoppiate, passando da 97 a 183. 4,3 i chili di sostanze illecite

sequestrate durante le operazioni dell’anno appena passato, a fronte dei

4.4 kg del 2023.

La composizione delle sostanze sequestrate, però, è cambiata: diminuiscono

i sequestri marijuana (608,36 grammi a fronte di 1,568 grammi del 2023) ma

si registra anche un esponenziale aumento di sequestro di cocaina (oltre un

chilo nel 2024 contro i 293 grammi dell’anno precedente) e altre sostanze

come Speedball, ecstasy, crack e brown sugar. Sommando il valore, dunque,

la Polizia Locale è riuscita a sequestrare e sottrarre oltre 200 mila euro

dal mercato della droga.

Nel settore della sicurezza stradale, i servizi moto montati finalizzati al

controllo delle aree verdi (parco urbano, mura e sottomura, aree verdi

cittadine) sono aumentati significativamente, passando da 181 nel 2023 a

296 nel 2024 (+63%). Notevole anche l’incremento dei controlli con

etilometro, saliti da 300 a 392 (+30%), rafforzando la prevenzione della

guida in stato di ebbrezza. Lotta anche alle violazioni commesse da chi si

mette alla guida dei monopattini: dalle 60 riscontrate nel 2023, si passa

alle 725 registrate nel 2024. Un altro dato rilevante è quello degli incidenti

con lesioni e omissioni di soccorso: nel 2023, su 15 incidenti con queste

modalità, sono stati individuati 7 responsabili. Nel 2024, invece, su 17

incidenti ne sono stati risolti 12. C’è stato quindi un significativo

miglioramento nella capacità di individuare i responsabili, con un aumento

del tasso di successo di circa 24 punti percentuali (da 46,7% a 70,6%).

La tutela degli utenti deboli presso le scuole ha visto un incremento dei

servizi svolti, passati da 2.786 nel 2023 a 3.221 nel 2024 (+15,6%). Anche

l’attività di educazione stradale e alla legalità nelle scuole ha

registrato un significativo aumento, coinvolgendo 2.768 studenti nel 2024

rispetto ai 2.146 del 2023, con un incremento delle ore di formazione da

173 a 208.

Passando poi all’attenzione per il decoro urbano, il nuovo sistema di

fototrappole ha consentito di elevare 470 sanzioni rispetto alle 103 del

2023, potenziando significativamente il contrasto all’abbandono illecito

dei rifiuti.

L’introduzione dell’app Municipium per la gestione delle segnalazioni dei

cittadini ha dimostrato grande efficacia, con un tasso di risoluzione del

92,75% delle 2.455 segnalazioni ricevute. La Polizia Locale è stata tra i

primi Servizi del Comune ad utilizzare questa piattaforma che ha sostituito

il precedente applicativo per la gestione delle comunicazioni che i

cittadini rivolgevano agli uffici competenti.

Ferrara Rinasce

Comune di Ferrara

