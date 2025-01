(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Piacenza, 20 gennaio 2025

Oggetto: Si presentano le manifestazioni sportive scolastiche in calendario

Martedì 21 gennaio, alle 10, la sala consiliare del Municipio ospiterà la conferenza

stampa di presentazione delle competizioni sportive scolastiche prossimamente in

calendario.

Accanto all’assessore allo Sport e Politiche Educative Mario Dadati, interverranno il

dirgente territoriale per Parma e Piacenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, Andrea

Grossi, unitamente al coordinatore dei servizi Educazione Fisica e Sportiva Fiorenzo

Zani, al delegato provinciale Coni Robert Gionelli e alla referente di Sport e Salute

Piacenza Isabella Dordoni.

Saranno inoltre presenti la delegata provinciale del Comitato paralimpico Marta

Consonni, il delegato Fidal Corrado Pagani, il presidente della Figc provinciale

Angelo Gardella, i dirigenti scolastici dei licei sportivi Respighi e San Benedetto,

Elisabetta Ghiretti e Fabrizio Bertamoni, oltre al dottor Giovanni Arata come

referente della Federazione Medici Sportivi.