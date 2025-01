(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Referendum. Bonelli-Fratoianni: prendiamo atto decisione Corte, legge già

demolita dalla Consulta. La destra si rassegni

“Prendiamo atto della decisione della Corte Costituzionale, che ha

dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sulla legge per

l’Autonomia differenziata. Tuttavia, è importante sottolineare che questa

stessa legge era già stata demolita dalla Consulta, che ne aveva

evidenziato le caratteristiche antidemocratiche e i rischi per la coesione

del nostro Paese.”

Così in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dell’Alleanza Verdi

Sinistra, che proseguono:

“Ribadiamo quanto sosteniamo da tempo: l’Autonomia differenziata

rappresenta un attacco pericoloso all’unità nazionale e alle fondamenta

democratiche della Repubblica. Ed è inutile il tentativo in corso in queste

ore da parte di molti esponenti della destra di utilizzare strumentalmente

la decisione della Consulta per resuscitare la loro creatura. Valuteremo,

insieme al Comitato referendario, le iniziative da adottare per difendere

l’unità del Paese messe in discussione dalle riforme di questo governo”,

concludono.

