(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 PIAZZA SAN CARLO, IARIA (M5S): NORME PER SINDACI DA CAMBIARE, APPENDINO ESEMPIO PER CLASSE POLITICA

PIAZZA SAN CARLO, IARIA (M5S): NORME PER SINDACI DA CAMBIARE, APPENDINO ESEMPIO PER CLASSE POLITICA

Torino, 20 gen. – “Le sentenze si rispettano sempre e ci si difende nei processi e non dai processi, senza invocare complotti o accuse infondate nei confronti della magistratura. Ma non si possono mettere sullo stesso piano vicende giudiziarie legate al ruolo dei Sindaci e altre situazioni di tutt’altra natura. Lo sottolineo perché fare il Sindaco o la Sindaca oggi significa assumersi responsabilità che spesso travalicano le possibilità reali di controllo e gestione. Amministrare una città è un compito complesso, dove ogni decisione può comportare rischi e conseguenze che vanno ben oltre la volontà o l’intenzione dell’amministratore. E’ ampiamente arrivato il momento di riflettere, come Paese, su come migliorare il quadro normativo e legislativo che regola l’operato dei sindaci e degli amministratori locali, per garantire loro strumenti più adeguati e una maggiore tutela nello svolgimento del loro compito. Lo testimoniano anche le migliaia di firme dei Sindaci di tutta Italia e di tutti i partiti a sostegno dell’appello dell’Anci per una riforma del TUEL. Appello nato proprio per il processo su Piazza San Carlo in cui, ricordiamolo, Chiara Appendino è coinvolta in modo colposo in virtù del suo essere Sindaca e non doloso. Da tutta questa vicenda c’è una fatto incontestabile: la classe e la dignità con cui Chiara Appendino ha affrontato questa vicenda dovrebbero essere un esempio per tutta la classe politica. Il suo comportamento dimostra che si può affrontare una situazione difficile con rispetto delle istituzioni e fermezza morale, valori che non dovrebbero mai mancare a chi sceglie di servire la cosa pubblica”. Così in una nota il deputato torinese Antonino Iaria.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle