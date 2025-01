(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Piano pandemico. FdI: Tribunale Roma conferma nostra denuncia

“L’imputazione coatta decisa dal Tribunale di Roma per il mancato aggiornamento del piano pandemico nei confronti dell’allora rappresentante Oms nonché direttore generale del Ministero della Salute, Ranieri Guerra, e di altri due direttori ministeriali, Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino, conferma quanto noi, come Fratelli d’Italia, abbiamo sempre denunciato: l’Italia era impreparata ad affrontare la pandemia di Covid a causa dell’inadempienza dell’allora Governo. Lo stesso Governo che ha nominato i dirigenti oggi imputati nel Cts, l’organo che ha guidato il Paese durante quella difficile stagione storica. La commissione Covid, fortemente voluta da Fratelli d’Italia al netto dell’ostruzionismo della sinistra, oltre a indagare finalmente in modo approfondito e senza censure su diversi aspetti della pandemia, sta contribuendo a mantenere viva l’attenzione su quei drammatici errori. Seguiremo con attenzione gli sviluppi giudiziari e proseguiremo nella ricerca della verità”.

Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

