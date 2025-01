(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Ddl sicurezza: Serracchiani (PD), non serve a fermare violenza urbana

“Strumentalizzare il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine non le

mette in condizioni di lavorare meglio né diminuisce la preoccupazione dei

cittadini. Dovrebbe saperlo chi è stato sottosegretario all’Interno negli

ultimi sette anni con tre Governi diversi. Il ddl sicurezza è soprattutto

un manifesto ideologico che aumenta il numero dei reati e delle pene, vuole

soffocare il dissenso, riempire ancora di più carceri che già scoppiano.

Gli strumenti di carattere straordinario che il Governo vuole introdurre

non sono pensati per fermare gli episodi di violenza urbana e il degrado

della convivenza civile. Continueremo a chiedere che il Governo apra almeno

alle modifiche di quelle parti che escono dal perimetro costituzionale”.

Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella

segreteria nazionale del PD.

Roma, 20 gennaio 2025

