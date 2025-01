Comunicato stampa: Radici e futuro terzo appuntamento 23 gennaio 2025 ore 17:00 in biblioteca

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Rassegna Radici e Futuro. Cervia e la Romagna attraverso gli occhi dei giovani ricercatori. Giovedì 23 gennaio alle 17.00 incontro in biblioteca su L’età di Gioacchino Rasponi con lo storico e ricercatore Davide Valmori

La rassegna Radici e Futuro. Cervia e la Romagna attraverso gli occhi dei giovani ricercatori è organizzata dalla Biblioteca Comunale Maria Goia, in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale di Cervia e lo storico e ricercatore Luca Bagnolini.

Sette incontri a cadenza mensile, da novembre 2024 a maggio 2025, presso la Sala Conferenze della biblioteca, dove i protagonisti sono i giovani ricercatori e i loro studi sul territorio. Per ogni appuntamento è previsto un dialogo con un esperto della tematica affrontata nella ricerca. La rassegna prevede principalmente studi di carattere storico-letterario volti ad approfondire le vicende locali e i personaggi ad essa legati. La rassegna ha il duplice obiettivo di dare risalto ai giovani ricercatori permettendo loro di divulgare i propri studi locali alla cittadinanza e di fare rete tra le istituzioni culturali attive sul territorio.

Il terzo appuntamento si terrà giovedì 23 gennaio 2025 ore 17:00 in biblioteca con la presentazione della ricerca dal titolo L’età di Gioacchino Rasponi dello storico e ricercatore Davide Valmori che dialogherà con Claudia Foschini dell’Istituzione Biblioteca Classense.