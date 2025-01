CARABINIERI: BOVALINO (RC). ESEGUITO FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO NEI CONFRONTI DI DUE FRATELLI ACCUSATI DI AVER UCCISO IL PADRE.

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Nota stampa del 20 gennaio 2025

BOVALINO (RC). ESEGUITO FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO NEI CONFRONTI DI DUE FRATELLI ACCUSATI DI AVER UCCISO IL PADRE.

L’accusa è omicidio, occultamento di cadavere e porto abusivo di arma in concorso

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Locri (RC), con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale e della Stazione di Bovalino(RC), hanno eseguito i fermi di indiziato di delitto nei confronti di due fratelli, di cui uno minorenne. I due sono accusati di aver ucciso il padre l’11 gennaio scorso, oltre che di occultamento di cadavere e porto abusivo di arma comune da sparo.

Una lite familiare sfociata in tragedia

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri (RC), diretta dal Dott. Giuseppe Casciaro e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria, diretta dal dott. Roberto Placido Di Palma, supportate da sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni del figlio maggiore, hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Durante una discussione accesa tra i tre, nata da dissidi familiari di lunga data, il maggiore dei fratelli avrebbe esploso alcuni colpi di pistola calibro 38 contro il padre, uccidendolo sul colpo. Subito dopo, i due avrebbero provveduto a nascondere il corpo in un locale interrato dell’abitazione e a far sparire l’arma del delitto.

Un’indagine serrata e dettagliata