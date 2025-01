Autonomia: PD continuerà a valorizzare straordinaria mobilitazione di questi mesi

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

questi mesi *

Dichiarazione di Marco Sarracino della segreteria del Partito Democratico,

responsabile Mezzogiorno

“L’autonomia differenziata è probabilmente la peggiore legge di questa

legislatura ed era nei fatti già stata demolita dalla Corte per vari

motivi: dal tema del trasferimento delle funzioni alla definizione dei Lep,

fino alla centralità del Parlamento, sono tanti i pasticci di una destra

che a parole si è autoproclamata patriota, ma che nei fatti ha aumentato

divari e disuguaglianze, definito che le opportunità dipendano dal luogo in

cui nasci, legittimato l’idea che in Italia debbano esistere cittadini di

serie A e di serie B. Il PD continuerà a battersi in Parlamento

valorizzando gli argomenti e la straordinaria mobilitazione di questi mesi

grazie alla quale sono state raccolte centinaia di migliaia di firme in

pochissimo tempo. Calderoli ed i presidenti di Regione del nord che hanno

sottoscritto le intese si arrendano, la loro secessione mascherata non si

realizzerà mai”. Così in una nota Marco Sarracino della segreteria del

Partito Democratico, responsabile Mezzogiorno.

