agenzia regionale 59.25 lacatena su rigenerazione urbana con programmazione FSC

RIGENERAZIONE URBANA. LACATENA INCONTRA COMUNI PER

PROGRAMMAZIONE FSC: “RISORSE DISPONIBILI DA SPENDERE BENE PER

MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE”

Nota del consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena.

“La rigenerazione urbana è un processo che conduce al miglioramento della qualità

della vita delle persone e oggi ci siamo confrontati con i Comuni per sostenerli e

aiutarli a sfruttare al meglio le risorse disponibili: abbiamo incontrato, infatti, i sindaci

e gli amministratori dei 36 Comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria

definitiva della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Ci sono numerosi progetti

già pronti, presentati dai Comuni, che saranno finanziati con i fondi disponibili della

Programmazione FSC 2021/2027. Decine di milioni di euro che devono concorrere a

promuovere la rigenerazione urbana e, dunque, anche sociale: dobbiamo spenderli,

ma soprattutto dobbiamo farlo bene con una spesa di qualità. La strategia è quella

che stiamo adottando già da tempo: i Comuni hanno presentato progetti per la

riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma anche progetti “immateriali” per

accrescere la sicurezza dei cittadini e il benessere delle comunità. Noi continueremo

a dialogare con i rappresentanti del territorio affinché gli interventi previsti si possano

realizzare e concludere nei tempi più celeri”.

