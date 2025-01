(ACON) BIBLIOTECA CR. GIOVED 23 SI PARLA DI LAVORO E PREVENZIONE ANTIMAFIA

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Trieste, 20 gen – Gioved? 23 gennaio 2025, alle 15,

nella Biblioteca del Consiglio regionale intitolata a Livio

Paladin, verr? presentato il libro “Lavoro e tutele nel sistema

di prevenzione antimafia” di Lorenzo Maria Dentici, pubblicato da

Giappichelli editore.

Il libro tratta la materia del lavoro nel contesto delle misure

di prevenzione antimafia. Quali punti di contatto e quali di

conflitto? L’analisi approfondisce il punto di vista peculiare

dell’amministratore giudiziario, chiamato a svolgere il ruolo di

datore di lavoro nelle imprese soggette a misure di prevenzione,

e del lavoratore impiegato nelle stesse.

Il lavoro ? valorizzato come lo snodo fondamentale per condurre

l’impresa sottratta al giogo criminale verso una nuova utilit?

sociale. L’ultima parte della ricerca ? dedicata alla dimensione

collettiva e al ruolo del sindacato, chiamato a sostenere

l’impresa nel percorso di legalit?.

L’evento di gioved? ? frutto della collaborazione tra

l’Osservatorio regionale antimafia e il Dipartimento di Scienze

giuridiche che, nel 2024, hanno siglato un accordo-quadro

finalizzato a introdurre i temi del contrasto alla criminalit?

organizzata nei programmi accademici.

Per la presidente dell’Osservatorio, Barbara Clama, ?

fondamentale contribuire alla formazione degli studenti offrendo

loro la possibilit? di approfondire le problematiche legate al

contrasto alla criminalit? organizzata in una visione ampia e

multidisciplinare, consentendo loro di confrontarsi con chi ?

chiamato in prima linea a contrastarne la diffusione applicando

le norme e, al contempo, tutelando le vittime che, direttamente o

indirettamente, il malaffare miete.

L’autore del libro dialogher? con Antonio De Nicolo, gi?

procuratore capo di Trieste. A moderare l’incontro sar? la

professoressa Anna Zilli, del Dipartimento di Scienze giuridiche

dell’Universit? degli studi di Udine.

