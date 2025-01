24 gennaio e 7 marzo: Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

il comunicato stampa relativo alle Olimpiadi della Matematica a squadre, organizzate dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, che si svolgeranno il 24 gennaio e il 7 marzo.

24 GENNAIO E 7 MARZO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A PARMA

Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza la Coppa Kovalevskaya e la Coppa Nash

Parma, 20 gennaio 2025 – Venerdì 24 gennaio e venerdì 7 marzo tornano a Parma le Olimpiadi della Matematica. In programma due gare a squadre organizzate dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma. Due appuntamenti di riferimento per le studentesse e gli studenti non solo del territorio: la gara di Parma attira istituti non soltanto dal bacino locale o emiliano-romagnolo ma anche da Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto.

I responsabili per l’Ateneo sono i docenti Francesco Morandin e Alberto Saracco, che organizzano i due eventi grazie alla collaborazione di docenti, assegniste/i, dottorande/i e studentesse e studenti del Dipartimento. Le competizioni sono realizzate con la collaborazione e il sostegno del Piano Lauree Scientifiche, di Parmalat e di Zanichelli.

Il 24 gennaio è prevista la gara a squadre femminile Coppa Kovalevskaya, giunta alla nona edizione. Sono attualmente iscritte nove squadre, ciascuna composta da sette ragazze provenienti da Emilia-Romagna e Lombardia. La Coppa Kovalevskaya è in programma dalle 15 alle 17 nell’Aula S – Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie) in contemporanea con altre gare sparse in tutta Italia. Saranno oltre 230 squadre coinvolte in 25 sedi. Da queste gare usciranno 20 squadre che si qualificheranno alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico a inizio maggio 2025.

Il 7 marzo, al PalaCampus (Campus Scienze e Tecnologie), sarà invece la volta della gara matematica a squadre più antica d’Italia la Coppa Nash (in passato era chiamata Coppa Hilbert e poi Coppa Galois) arrivata alla XXIV edizione. Inserita in un circuito di gare a squadre nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica, la Coppa Nash è rivolta alle studentesse e agli studenti degli Istituti di secondo grado e qualifica le migliori squadre classificate alle semifinali e alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico a inizio maggio 2025. Ad oggi sono già iscritte 23 squadre.

