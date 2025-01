(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Treni: Lega, su rete ferroviaria episodi inquietanti, Salvini riferirà in aula

Roma, 19 gen. – “Episodi gravi e inquietanti sulla rete ferroviaria: non vorremmo che, fallito l’assalto giudiziario per il caso Open Arms, qualcuno cerchi di fermare Matteo Salvini organizzando una ‘rivolta sociale’ che si concretizza con danneggiamenti e assalti alle ferrovie. Auspichiamo che Salvini possa riferire in aula nei prossimi giorni”.

Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.