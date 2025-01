(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*SENZA DIMORA MORTO A MILANO, DE CORATO(FDI):«COMUNE OSPITA MIGLIAIA DI

STRANIERI IN STRUTTURE INSICURE MA PER CLOCHARD ITALIANI E’ MEGLIO MORIRE

ALL’ADDIACCIO».*

Milano, 19 Gennaio 2025 – «Questa notte, un povero italiano di 62 anni

senza fissa dimora, è stato trovato morto in periferia. E’ l’ennesimo caso

che si verifica in città a causa delle scarse e inefficaci politiche di

Bertolè e di tutto il Centrosinistra milanese riguardo i Centri di prima

accoglienza Comunali. Questi ultimi, infatti, sono frequentati solo ed

esclusivamente da stranieri perché gli italiani preferiscono non andarci

poiché lì vengono spesso aggrediti e derubati dei loro pochi averi. Tutto

ciò mi è stato anche esplicitamente confermato da alcuni diretti

interessati alla festa “una befana per i Clochard” organizzata dai City

Angels e tenutasi lo scorso 6 Gennaio all’Hotel Principe di Savoia a

Milano. Quello che Sala e compagni non vogliono capire è che quei Centri

andrebbero controllati e presidiati dalla Polizia Locale che, invece, è

ancora una volta assente. Questa assenza, in quei luoghi, provoca litigi,

aggressioni, furti e anarchia totale! Risultato? Italiani che vivono

all’addiaccio in seria difficoltà nei quartieri di Milano dove spesso, come

accaduto la scorsa notte, perdono la vita in giovane età».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane della

Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo

De Corato.*